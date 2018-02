tempo di lettura 2'

Ci vorrà un anno per completare e concretizzare l’acquisizione degli asset dellada parte della. Tempo che, come vi abbiamo anticipato,potrebbe sfruttare per avanzare eventuali nuove offerte di natura competitiva su alcune parti della holding la cui proprietà sarà oggetto di trasferimento.

Tuttavia, il Presidente di Fox Peter Rice ha da poco avuto modo di specificare che la Walt Disney rappresenta una “casa” più congeniale per sua compagnia. Come specificato da Rice, gli asset della compagnia sarebbero stati strategici per entrambe le holding. Tuttavia, dovendo scegliere, Rice continua a preferire Disney come contesto business nel quale far esprimere al meglio il potenziale degli asset ceduti da Fox. Nonostante Comcast fosse inizialmente orientata a un’offerta più alta (60 miliardi di dollari) di quanto messo sul tavolo dalla Disney, un pool di transazioni di questa portata [gli asset sono stati ceduti per oltre 52.4 miliardi] deve passare attraverso una sorta di “percorso a ostacoli” messo in piedi dagli organismi regolatori americani volti a verificare che l’affare sia conforme alle leggi anti-trust. Dati gli assetti societari delle compagnie, Fox ha preferito Disney vedendo nella holding diretta da Bob Iger anche una via più semplice verso un semaforo verde da parte di Washington. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, com’è noto, è di recente intervenuto ostacolando l’acquisizione di Time Warner da parte di AT&T.

Non rimane che attendere i prossimi mesi e seguire le varie dinamiche e i numerosi meccanismi della colossale acquisizione.

