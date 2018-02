tempo di lettura 1'

Il regista e produttoreha condiviso la prima immagine ufficiale del suo nuovo film.

Intitolato Il Primo Re, l’ambizioso progetto è incentrato leggenda della fondazione di Roma e sulla storia di Romolo e Remo, con dialoghi in proto-latino.

Alessandro Borghi, che vediamo nella prima immagine, interpreta Remo, mentre Alessio Lapice è Romolo. “Sarà un film fisico, pieno di duelli e battaglie, ispirato a pellicole come Revenant, Braveheart e L’Ultimo dei Mohicani”: così lo aveva descritto l’anno scorso l’attore in un’intervista su Repubblica. “Al centro c’è il rapporto tra i due fratelli e la loro diversità rispetto al divino: uno riconosce il dio nelle vestali che portano il sacro fuoco, l’altro no. Ma è anche la storia di due pastori che devono trasformarsi in soldati.”

Scritto da Filippo Gravino, Francesca Manieri e dallo stesso Rovere, prodotto da Groenlandia, Rai Cinema e Roman Citizen Entertainment e coprodotto da Gapbusters, Il Primo Re uscirà quest’anno grazie a 01 Distribution.

Questa la sinossi:

Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda.

Nel cast Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Michael Schermi, Massimiliano Rossi, Ludovico Succio, Alessio Lapice, Tania Garribba, Vincenzo Crea, Vincenzo Pirrotta, Martinus Tocchi.