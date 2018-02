tempo di lettura 2'

Si è svolta ieri sera la 32esima edizione degli, i riconoscimenti annuali dell’American Society of Cinematographers, l’associazione dei direttori della fotografia.

A vincere nella sezione cinema, quest’anno, Blade Runner 2049. È il quarto premio per il grande Roger Deakins (cui si aggiunge il lifetime achievement del 2011), e chissà che non significhi che quest’anno porterà finalmente a casa un’Oscar. Non è detto: l’ASC Award non è un forte indicatore per la vittoria dell’Oscar come migliore fotografia, è infatti una categoria che spesso va di pari passo con altre importanti statuette come quella del miglior regista o del miglior film. Un anno fa Lion vinse l’ASC, ma l’Oscar andò a La La Land. Negli ultimi 32 anni, solo 13 vincitori dell’ASC ottennero l’Oscar corrispondente.

Durante la cerimonia Angelina Jolie ha ricevuto il Board of Governors Award, mentre a Stephen Lighthill è stato consegnato il Presidents Award e ad Alan Caso è andato il Career Achievement in Television. Russell Carpenter, vincitore dell’Oscar per Titanic, ha ricevuto il premio alla carriera.

Ecco tutti i premi:

THEATRICAL RELEASE

Roger Deakins, ASC, BSC

Blade Runner 2049 EPISODE OF A SERIES FOR NON-COMMERCIAL TELEVISION

Adriano Goldman, ASC, ABC

The Crown (“Smoke and Mirrors”), Netflix SPOTLIGHT AWARD

Mart Taniel

November MOTION PICTURE, MINISERIES, OR PILOT MADE FOR TELEVISION

Mathias Herndl, AAC

Genius (“Chapter 1”), National Geographic EPISODE OF A SERIES FOR COMMERCIAL TELEVISION

Boris Mojsovski, CSC

12 Monkeys (“Thief”), Syfy Lifetime Achievement Award

Russell Carpenter, ASC Board of Governors Award

Angelina Jolie Career Achievement in Television Award

Alan Caso, ASC International Award

Russell Boyd, ASC, ACS Presidents Award

Stephen Lighthill, ASC ASC Andrew Lesnie Heritage Award Winners

Undergraduate: Logan Fulton, Widow

Graduate: Favienne Howsepian, Snowplow ASC Haskell Wexler Student Documentary Award Winner

Connor Ellmann, Forever Home Bud Stone Award

Frieder Hocheim

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

