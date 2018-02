Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Gli artisti Denys Cowan, Bill Sienkiewicz e Chris Sotomayer hanno realizzato un suggestivo poster Mondo dedicato a, il cinecomic Marvel diretto da Ryan Coogler (Creed) uscito da pochi giorni nelle nostre sale.

Del cast, ricordiamo, fanno parte Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Potete ammirare il poster qui di seguito:

New Mondo Black Panther Movie poster!

Art by me w @sinKEVitch and @SotoColor

The poster will be available for purchase tomorrow (2/16) at a random time via https://t.co/UfXJ04NSxt. pic.twitter.com/gVBd8hxqow

— Denys Cowan (@DenysCowan) 15 febbraio 2018