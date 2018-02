tempo di lettura 2'

Solo dieci giorni fa, quando si parlava del weekend d’esordio di Black Panther negli Stati Uniti, si pensava una cifra intorno ai 100/120 milioni di dollari.

Ebbene, sono stati comunicati i dati ufficiali del weekend e persino le proiezioni diffuse ieri si sono rivelate troppo caute: come vi segnalavamo stamattina, il film è andato molto meglio del previsto domenica, così da ottenere 201.7 milioni nei tre giorni. A questo punto le proiezioni sul weekend di quattro giorni sono di 235 milioni di dollari, ma è possibile che domani sera, quando verranno comunicati i dati definitivi della festività del Presidents’ Day, ci si trovi ancora una volta davanti a cifre superiori (magari i 240 milioni che lo renderebbero secondo solo a Star Wars: Il Risveglio della Forza come maggiore incasso di sempre in un weekend di quattro giorni).

Quello che è certo è che per un soffio la pellicola non ha battuto Il Risveglio della Forza come miglior incasso di sempre in una domenica (60 contro 60.5 milioni di dollari, parliamo di mezzo milione di differenza), anche se è possibile vi sia un ulteriore aggiustamento domani e questo record venga infranto.

I 33.2 milioni di dollari che si stima incasserà oggi sono il secondo miglior risultato di sempre per un lunedì (sotto i 40.1 milioni del Risveglio della Forza). Tra i record già battuti, ovviamente, quello del miglior weekend d’esordio di sempre a febbraio e del miglior weekend d’esordio durante la festività del Presidents’ Day.

In tutto il mondo, intanto, il film ha già raggiunto i 370.5 milioni di dollari (e incluso oggi, supererà i 400 milioni).

Per quanto riguarda il resto della classifica, al secondo posto troviamo Peter Rabbit, che nei quattro giorni incassa 23.1 milioni di dollari e sale a 54 milioni complessivi. Segue Cinquanta Sfumature di Rosso con 19.4 milioni di dollari e un totale di 78.6 milioni complessivi (269 nel mondo), mentre al quarto posto Jumanji: Benvenuti nella Giungla raccoglie altri dieci milioni di dollari nella sua nona settimana di sfruttamento (con la miglior tenuta insieme a The Greatest Showman) e sale a 379 milioni complessivi (ben 900 nel mondo).

Quinta posizione per Ore 15:17 – Attacco al Treno, con 9.1 milioni in quattro giorni (26.8 milioni complessivi), mentre al sesto posto The Greatest Showman incassa altri 6.2 milioni di dollari e sale a 155 milioni complessivi.

L’altra nuova uscita del weekend, I Primitivi, apre al settimo posto con soli 4.2 milioni di dollari e una media decisamente bassa (1.600 dollari per sala… contro i 58mila di Black Panther). La classifica prosegue con Maze Runner: la Rivelazione (3.1 milioni, 54.6 milioni complessivi), La Vedova Winchester (2.6 milioni, 22.2 milioni complessivi) e The Post (2.4 milioni, 77 milioni complessivi).

Da notare che Chiamami col tuo Nome risale al 25esimo posto e supera i 15 milioni complessivi.