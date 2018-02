tempo di lettura 7'

Vincitore del Leone d’oro alla 74° Mostra del Cinema di Venezia,è arrivato nelle sale italiane la settimana scorsa.

Noi di Badtaste.it abbiamo incontrato il regista Guillermo del Toro a Los Angeles, ecco la nostra intervista:

Cosa ti ha colpito in particolare de Il mostro della laguna nera che ti ha portato a fare questo film?

Sono arrivato alla conclusione negli ultimi dieci anni che non sono un fan de Il mostro della laguna, ma sono un chierico, sono un evangelista. Sento davvero un legame con questa creatura. Non sono il tipo di fan che tiene le figurine nella scatola. C’è qualcosa di complesso nella sua immagine che lo rende molto intimo per me. Avevo sei anni quando ho visto Julie Adams che nuotava con la creatura sotto di lei e mi sono sentito travolto dall’arte, ho sentito letteralmente la sindrome di Stendhal. Ero un bambino e sono stato travolto da delle emozioni che non conoscevo. Sapevo cosa era l’amore, l’amore in senso romantico, e credevo che il film sarebbe finito con loro che stavano insieme e così non è stato. Il film quindi per me è diventato un film che parla di un’invasione. Questa creatura stava nuotando nel suo habitat, nel suo fiume e quest’uomo arriva e la cattura! Una cosa così ingiusta. Quel mostro è stato con me per anni, da bambino poi ho continuato a disegnarlo tutti i giorni. Lui e il fantasma dell’Opera, li disegnavo sempre. Poi è diventata quasi un’immagine da balletto sincronizzato, come un musical che è rimasto nella mia testa, e me la sono portata dietro tutta la vita, fino a quando nel 2012 ho iniziato a scrivere la sceneggiatura di La forma dell’acqua.

Hai anche dichiarato che la religione cattolica con la quale sei cresciuto ti ha influenzato, anche se ora sei ateo.

In Messico la religione cattolica è molto sentita e glorificata, abbiamo immagini di santi molto forti, soprattutto quelli filippini, che hanno delle fratture esposte, delle ossa scoperte. Mi ricordo da bambino un Gesù nella mia chiesa locale che era rappresentato con delle ossa viola e verdi. Quando ho visto Frankenstein aveva la stessa aria tragica, e ho pensato fosse una sorta di messia. I mostri sono diventati dei marcatori della normalità, nel senso che sono stati uccisi dai cosiddetti normali, e alla mia età non ho ancora capito cosa “normale” voglia dire! Non lo capisco e credo che quello che viene considerato standard sia in realtà distruttivo, perché se essere normale significa essere perfetto allora non è possibile. I mostri per me sono i santi patroni dell’imperfezione e io prego loro tutti i giorni perché siamo tutti imperfetti. Gli standard che ci imponiamo ci distruggono, crediamo che si debba essere bianchi o neri, ma in realtà è possibile vivere solo nel grigio, altrimenti viviamo nella paura. I mostri sono tolleranti, non mentono mai, sono quello che sono. Godzilla non verrà mai a dirci: “Prometto di non distruggere niente!”. No, arriverà e con un colpo di coda distruggerà tutto. Dal primo secondo in cui vediamo i mostri sappiamo cosa sono.

Parlando di standard tu ti sei sempre rifiutato di adattarti a quelli di Hollywood.

A qualsiasi standard! Credo che proporre un film come questo non sia facile, e non lo è mai stato per i miei film. Non è facile proporre di fare una storia su un vampiro medio borghese che vive in Messico, che ha 60 anni e una nipote che lo mette nella scatola delle scarpe. O una storia su una fiaba post fascista ambientata negli anni ’40 in Spagna con una rana gigante…. Fino alla storia su una creatura tenuta nascosta dal governo negli anni ’60 che si innamora della donna delle pulizie. L’unica cosa che si può fare sono i film che ti piacciono, perché nessun altro li farà, e magari per una buona ragione! Ma non cambierò. La cosa diversa con questo film è che lo sento più umano, più fresco, si sente di più l’amore mentre negli altri miei film c’era più un senso di perdita. In questo no, anche se c’è un senso di solitudine che però diventa vitale.

E come è stato non adattarsi agli standard?

Non è una cosa facile, ma sono sempre rimasto fedele a quello che volevo fare da Cronos fino a ora. Come regista sono fedele a me stesso da 25 anni. È una scelta che non rende facile promuovere e vendere i miei film, ma rende facile svegliarmi tutte le mattine.

Hai dovuto tagliare della parti del film o sei riuscito anche in questo caso ad essere fedele alla sceneggiatura originale?

Sì, sono stato fedele, non ho avuto nessun tipo di restrizione. Sembrava che il film dovesse costare 70 milioni invece alla fine è diventato 19.5, stiamo ancora pagando per la post-produzione ma sembra che chiuderemo con 200.000 in più. Un budget di questo tipo per me significa libertà incondizionata.