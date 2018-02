tempo di lettura 2'

Credo che ogni cosa che avete sentito a riguardo faccia parte di semplici voci di corridoio. La release del nostro film è fissata per l’inizio del prossimo anno e sono molto emozionata all’idea. Sembra passato molto tempo da quando abbiamo girato e mi piace sempre che trapeli qualcosa prima dell’uscita al cinema. Non vedo l’ora anche io che il film sia nelle sale!

Secondo(Game of Thrones) non ci saranno riprese aggiuntive perdi. Alcune indiscrezioni a riguardo erano circolate dopo l’acquisto della Fox da parte della Walt Disney. L’attrice ha tuttavia avuto modo di dichiarare che, almeno per momento, ogni voce relativa a degli eventuali reshoot non trova alcun riscontro concreto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heston (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Happy Anderson (Reverendo Sinclair) e Dustin Ceithamer.

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

Il film sarà al cinema il 22 febbraio del 2019.

Fonte: SR