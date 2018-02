tempo di lettura 2'

C’è ancora incertezza circa l’esatta collocazione temporale di, diretto da, all’interno della timeline dell’Universo Cinematografico DC.

Le riprese sono iniziate e, da alcune nuove foto dal set, sembra che nel film possa esserci quantomeno un riferimento a Gotham City e – forse – alla vicenda di Joker: in alcuni poster che pubblicizzano eventi di pugilato compare infatti un riferimento alla ACE Chemicals, azienda che ha i suoi stabilimenti proprio a Gotham.

Al momento è difficile, tuttavia, stabilire con certezza se le foto richiamino direttamente il Joker visto in Suicide Squad (una scena con Jared Leto e Margot Robbie, nel film di David Ayer, è ambientata proprio alla ACE Chemicals) o se siano un semplice riferimento all’universo dei fumetti.

Potete vedere le immagini nel tweet qui di seguito:

Here are some of the posters made on the boxing gym. Although #SHAZAMMovie looks to be taking place in Philly, Gotham could still exist in this universe. Also a missed opportunity to add Wildcat #AceChemicals pic.twitter.com/XJn4m7gpzK

— PotbellyGamers (@PotbellyGamers) 15 febbraio 2018