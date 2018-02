Spoiler

, nel cast didi, hanno avuto modo di parlare del loro futuro all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel. In particolare modo, hanno accennato alla presenza dei loro personaggi in A. Nel film di Coogler, i due interpretano Shuri e M’Baku.

Come dichiarato da Duke:

Accadranno molte cose in Infinity War. Proprio come Black Panther è stato rivoluzionario nel suo approccio allo storytelling dell’UCM, credo che anche Infinity War andrà a smuovere le pietre angolari di ciò a cui siamo abituati. Per i fan, credo che la cosa avrà un grande significato.

E, come anticipato da Wright:

Shuri farà una comparsata, Infinity War sarà qualcosa di eccezionale. Il pubblico quest’anno è molto fortunato perché la Marvel sfornerà vari prodotti. Avete avuto Black Panther e tra non molto ci saranno il nuovo Avengers, Ant-Man and the Wasp, e poi Captain Marvel. E l’anno prossimo ci sarà un altro Avengers!

Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, arriverà al cinema il 4 maggio 2018. Avengers 4 uscirà il 3 maggio 2019.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

