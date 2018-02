tempo di lettura 1'

Sarà, tra gli sceneggiatori di, a redigere un nuovo script di, che vede protagonista(Jurassic World, Guardiani della Galassia). La regia, come vi abbiamo recentemente riportato, sarà di, nota per aver diretto importanti episodi di Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones e Westworld.

Il film è un adattamento della graphic novel dallo stesso titolo scritta da A.J. Lieberman e illustrata da Riley Rossmo. La storia segue le vicende di Duncan, un assassino con un disordine dissociativo dell’identità che ha le abilità da combattimento di un cowboy, di un ninja e di un vichingo. Le sue abilità sono il risultato di un programma di controspionaggio governativo che trasforma i malati di DDI in super-soldati noti come “triplici” (per via della loro triplice personalità). Quando Duncan sfugge al controllo, decide di abbattere il miliardario che ha fondato il programma.

Fonte: HH