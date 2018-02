tempo di lettura 1'

, produttori degli Academy Awards, hanno annunciato oggi gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia degli Oscar.

Si tratta di Miguel, che canterà Remember Me (Coco) insieme a Gael García Berna e Natalia LaFourcade, Mary J. Blige (nominata all’Oscar come migliore attrice non protagonista), che canterà Mighty River (Mudbound), Common e Andra Day, che canteranno Stand Up for Something (Marshall), Keala Settle, che canterà This is Me (The Greatest Showman), e infine Sufjan Stevens, che canterà Mystery of Love (Chiamami col tuo Nome) presentato da Armie Hammer.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!