, regista diEx Machina e di Annientamento, è anche l’autore del romanzo(The Beach), adattato per il cinema nel 2000 dain un film con protagonista. Nonostante la presenza della star di Titanic la pellicola, com’è noto, non fu un successo al botteghino. Tuttavia, un nuovo adattamento potrebbe essere all’orizzonte.

Lo stesso Garland ha ammesso – durante una sessione di Ask Me Anything su Reddit – che “qualcuno di grande talento” sta attualmente lavorando su un possibile nuovo adattamento del suo libro. Al momento, tuttavia, ogni informazione a riguardo è tenuta strettamente segreta. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.

