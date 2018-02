tempo di lettura 5'

, interprete di Yondu nell’Universo Cinematografico Marvel, ha girato una scena sul set di. La sequenza tuttavia, non ha raggiunto il montaggio finale del film di. Il destino di Yondu, com’è noto, è stato rivelato in. La scena, dunque, non è stata girata per essere inclusa nel film.

La breve sequenza in questione non è ancora online, ma sappiamo che è incentrata su Yondu che giunge ad Asgard mentre Hela (Cate Blanchett) sta per seminare morte. Da quanto trapelato, Yondu piomberebbe in scena “dal nulla” interrompendo l’esecuzione di un cittadino di Asgard, apparendo non poco disorientato. Tutto si interrompe all’improvviso e Yondu, a quel punto, chiede ai presenti dove si trovino gli uffici di “Kevin e Lou”. Quando gli viene indicata una direzione, esce di scena in tutta fretta. Chiaramente, con “Kevin e Lou” Yondu si riferisce – uscendo per un attimo dal personaggio – ai produttori Marvel Kevin Feige e Louis D’Esposito.

A dare una spiegazione plausibile della faccenda è stato James Gunn, regista dei due capitoli di Guardiani della Galassia. Come scritto da Gunn:

Per coloro che mi stanno chiedendo come mai Yondu sia in una scena tagliata di Thor: Ragnarok, credo che la spiegazione sia che [Michael] Rooker stesse girando alcune scene per la versione di Halloween dell’attrazione dedicata a Guardiani della Galassia. Si è semplicemente trattenuto un po’ su set di Thor e si è divertito un po’. Rooker, correggimi se sbaglio!

Qui di seguito il tweet di Gunn:

For those of you asking me how a Yondu deleted scene is on the Thor Ragnarok extras – I believe Rooker was at the lot shooting his bit for the Guardians Mission Breakout ride/Halloweeen version, and he stopped by the Thor set to goof around. Rooker, correct me if I’m wrong. — James Gunn (@JamesGunn) 22 febbraio 2018

