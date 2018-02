tempo di lettura 2'

L’artista Keith Christensen (La Torre Nera, Dunkirk, Ghost in the Shell) ha condiviso in rete una lunga serie di suoi concept arti realizzati per Black Panther, il cinecomic Marvel di Ryan Coogler (Creed – Nato per Combattere) appena arrivato nelle nostre sale.

I concept mostrano i costumi di alcuni protagonisti, come Nakia, T’Challa e Zuri ed anche il design di alcune armi da battaglia e scudi.

Potete ammirare tutti i concept qua sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

