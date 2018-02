tempo di lettura 2'

Ecco nuovo motion poster di, sequel di

Protagonista del poster in movimento è ovviamente il buon Ralph, indicato da un motore di ricerca come “colpevole” di aver nientemeno che “spaccato Internet”. In originale, sia Ralph che Vanellope torneranno doppiati da John C. Reilly e Sarah Silverman.

Il primo film, uscito nel 2012, ha incassato a livello globale oltre 471 milioni di dollari ed è stato candidato all’Oscar come Miglior Film di Animazione (statuetta andata a Ribelle – The Brave, targato Pixar).

Qui di seguito il nuovo motion poster:

Diretto da Rich Moore e Phil Johnson e prodotto da Clark Spencer, il film è ambientato sei anni dopo i fatti del primo (proprio come la distanza tra il primo e il secondo film); quando un router wi-fi viene collegato alla sala giochi dove vivono i personaggi, Ralph e Vanellope intraprendono una nuova avventura.

I due lasciano infatti la sala giochi di Litwak avventurandosi nel misterioso ed eccitante mondo di internet. Dovranno rischiare tutto ciò che hanno viaggiando nel world wide web in cerca di un pezzo di ricambio per riparare il videogioco di Vanellope, Sugar Rush. Si affideranno ai cittadini di internet per navigare, e incontreranno un’imprenditrice del web chiamata Yesss (Taraji P. Henson), algoritmo a capo del sito BuzzzTube.

Ralph Spacca Internet uscirà il 21 novembre negli USA.

