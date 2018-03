tempo di lettura 2'

Benvenuti a tutti!

Questa è la pagina su cui dovrete rimanere incollati tutta la notte per seguire il nostro live blogging del Red Carpet (dalle 23.30) e della cerimonia di premiazione della 90esima edizione degli Academy Awards (dalle 2:30)! La diretta su Sky Cinema Oscar HD e, in chiaro, su TV8 (in streaming su tv8.it) inizierà alle 22:50.

Parteciperanno alla chat la redazione di BadTaste.it (Andrea Francesco Berni, Simone Rovellini, Alessia Pelonzi, Riccardo Mancini, e Michele Caspani da Los Angeles), Luca Pacilio di Spietati.it. e altri ancora. Potete commentare anche su Twitter taggando @badtasteit, e ricordatevi che fino alle 2:00 siete in tempo per compilare i vostri pronostici in questa pagina!

Live Blog Oscar 2018 – Live Blogging su BadTaste.it

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!