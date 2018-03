tempo di lettura 1'

Prevediamo di cominciare a girare a giugno e di andare avanti fino ad ottobre. Non vedo l’ora di tornare nei panni del modello T-800. Sarà grandioso lavorare con Tim Miller alla regia e James Cameron a supervisionare tutto.

È stato lo stesso Arnold Schwarzenegger a confermare che le riprese del sestopartiranno questa estate e proseguiranno fino all’inizio di autunno.

Stando alle informazioni emerse a inizio gennaio, la produzione si terrà per diverso tempo in Spagna per alcune scene in esterni, mentre i teatri di posa saranno quelli degli ORIGO Film Studios a Budapest, in Ungheria. Gli studi, ricordiamo, hanno ospitato in passato le riprese di Blade Runner 2049 e Atomica Bionda.

La Paramount ha annunciato che il film con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton sarà nei cinema statunitensi il 26 luglio 2019.

Il titolo definitivo, ovviamente, non sarà Terminator 6 anche perché ignorerà i fatti di Terminator – Genisys e di altri episodi, ponendosi come vero e proprio sequel di Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman, Justin Rhodes che stanno lavorando a stretto contatto con il produttore David Ellison e Cameron stesso. L’obiettivo è di dare vita a una nuova trilogia con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.