tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety ON Animation, studio d’animazione che ha realizzato Il Piccolo Principe, starebbe collaborando con(Oceania, Rapunzel) per dare vita ad un adattamento cinematografico di, personaggio fumettistico creato da Winsor McCay nel 1905 protagonista di una serie di strisce domenicali sul New York Herald e in seguito sul New York American.

“Little Nemo in Slumberland è un capolavoro che ha influenzato generazioni di tutto il mondo aprendo nuovi orizzonti nella narrazione visiva.” Ha dichiarato Osmond, che curerà la regia del progetto, “Non vedo l’ora di unirmi allo straordinario team di ON Animation Studios per dare vita a questo amato progetto”.

L’opera fumettistica, arrivata nel nostro paese inizialmente con il titolo Bubi nel Paese del dormiveglia e successivamente come Little Nemo, segue le un giovane ragazzo newyorkese e le sue bizzarri e surreali avventure scaturite dai suoi sogni. Il progetto, come specificato, avrà un budget di 70 milioni di dollari.

