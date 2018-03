tempo di lettura 1'

Continua la pre-produzione del sesto episodio della saga di, prodotto da James Cameron e ancora una volta dae dalla sua Skydance.

Variety riporta oggi che Mackenzie Davis è entrata in trattative per entrare nel cast della pellicola diretta da Tim Miller (Deadpool). La star di Halt and Catch Fire e The Martian affiancherà i già confermati Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Non sono ancora noti dettagli sul suo personaggio, ma a quanto pare si tratta di un “assassina nell’esercito in missione“.

THR aggiunge che la produzione è ancora alla ricerca di un’attrice latino-americana per un ruolo principale in tutta la trilogia, ma per ora la ricerca non ha portato frutto.

La sceneggiatura, riscritta da Billy Ray, è basata su una storia di Cameron, Miller ed Ellison ed è un sequel diretto di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio.

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi, l’uscita è prevista per il 26 luglio 2019.