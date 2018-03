Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

L’account Twitter ufficiale di Star Wars ha diffuso online un video in cui viene mostrata la costruzione di un nuovo standee pubblicitario di, il secondo spin-off della saga di Guerre Stellari in arrivo nelle sale a maggio.

Nel cartonato possiamo vedere i protagonisti principali della pellicola, Han (Alden Ehrenreich), Chewbacca (Joonas Suotamo), Lando Calrissian (Donald Glover), Qi’ra (Emilia Clarke) e Beckett (Woody Harrelson) all’interno della cabina di pilotaggio del leggendario Millennium Falcon.

Potete vedere il video qua sotto:

Prepare to make the jump into hyperspace. Solo: A Star Wars Story is in theaters on May 25. #HanSolo pic.twitter.com/Mf39OAGW7M

— Star Wars (@starwars) 9 marzo 2018