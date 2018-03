Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo, co-sceneggiatore di, la realtà del 2018 è molto diversa da quella del 2008 e un personaggio come Tony Stark, oggi, sarebbe accolto dal pubblico in maniera molto diversa. L’Universo Cinematografico Marvel – com’è noto – ha avuto inizio proprio connel 2008.

Come dichiarato da Cole durante un panel nel corso del SXSW:

Pensate a dove siamo adesso, con questo sciocco Presidente e il nostro mondo sempre più in bilico per colpa sua. Pensate a Tony Stark, e al suo atteggiamento che è stato spesso discutibile. Se un personaggio come Stark arrivasse oggi sul grande schermo, mi chiedo come sarebbe accolto. Mi chiedo se la risposta sarebbe “Ok, è superficiale e irrispettoso nei confronti delle donne… tutto nella norma”. Penso invece che oggi i tempi siano molto cambiati. In meglio, ovviamente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.