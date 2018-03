tempo di lettura 2'

ha da poco dichiarato che il progetto del nuovo adattamento dipotrebbe essere composto da due o più film. In passato, com’è noto, il regista aveva anche accarezzato l’idea di dividere in due parti il materiale girato per Blade Runner 2049, sequel del cult di Ridley Scott.

Prendendo parte all’evento Rendez-Vous du Cinema Quebecois in Canada, il regista ha esplicitamente dichiarato:

Ci vorranno probabilmente due anni per fare Dune. L’obiettivo è quello di realizzare due film, o forse anche più di due.

Come saprete, dal librò è già stato tratto un adattamento, diretto nel 1984 da David Lynch. In una passata intervista, Villeneuve ha avuto modo di specificare che il suo progetto si discosterà molto da quanto realizzato da Lynch, e che tutto sarà realizzato solo a partire dall’opera di Frank Herbert, senza alcun genere di influenza da parte della precedente versione cinematografica:

La versione di David Lynch degli anni 80 ha delle forti qualità. Insomma… David Lynch è uno dei migliori registi al mondo, ho un enorme rispetto nei suoi confronti. Ma quando ho visto il suo adattamento, non era ciò che io avevo sognato. Quindi, ciò che sto provando a realizzare è l’adattamento dei miei sogni. Non avrà nulla a che fare con il film di Lynch. Tornerò a ciò che è scritto nel romanzo, e cercherò di tradurre il tutto per immagini.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Fonte: ThePlaylist