Anni fa,chiese ache fine avesse fatto il progetto di. Cameron, che stava progettando i quattro sequel di, disse al regista: “Se riesci a portare a termine lo script, potrai dirigerlo. Io lo produrrò”.

Ebbene, dopo aver preso in consegna lo script di 180 pagine redatto da Cameron, corredato da ben 600 pagine di note, Rodriguez arrivò a una stesura che convinse sia James Cameron che Jon Landau (produttore, con Cameron, di Titanic e Avatar). Il film, com’è noto, uscirà nelle sale quest’anno.

Collider ha avuto modo di intercettare all’SXSW proprio Rodriguez e Landau, che hanno parlato della sfida di portare sul grande schermo in maniera realistica “un personaggio che sembrasse reale ma non umano”, come in parte già avvenuto per Avatar. Rodriguez, in particolar modo, ha avuto modo di elogiare la capacità di Cameron di immaginare metodologie di lavoro non consolidate tra gli addetti ai lavori:

Jim stava pensando di fare questo film nel 2005! Come vedete, la sua è un’innata capacità di guardare oltre le possibilità che la tecnologia offre sul momento.

Potete vedere l’intervento del regista e del produttore nel video a questo link.

A produrre il film sono James Cameron e Jon Landau per la Fox con la loro Lightstorm Entertainment. Questa la sinossi:

Ambientato nel 26esimo secolo, Alita racconta le vicende di una cyborg (Salazar) che viene scoperta tra le macerie da uno scienziato. Senza alcun ricordo della sua vita precedente, a parte le sue incredibili capacità nelle arti marziali, la donna diventa una cacciatrice di taglie in cerca di criminali. Il suo viaggio la porterà alla scoperta di sè e dell’amore.

L’uscita del film è prevista per il 20 luglio 2018.

