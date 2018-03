tempo di lettura 2'

In un mondo dove molte persone hanno scoperto che quella del naufragio del Titanic è una storia vera solo nel momento in cui la leggendaria pellicola diè tornata nelle sale in 3D nel 2012, apprendere che i siti di booking hanno registrato, grazie a, un incremento nelle ricerche di strutture situate nello stato fittizio del Wakanda non dovrebbe stupirci più di tanto.

Il Daily Mail ha riportato i dati di Hotelscan e Hotels.com: entrambi i siti hanno registrato un incremento nelle ricerche di località il cui nome riporta, al suo interno, la parola Wakanda (o di location dal toponimo simile). La prima realtà citata ha visto un aumento del 620% nei risultati delle query che portano alla pagina del “Wisconsin Wakanda Water Park” mentre la seconda riporta picchi del 55% per quel che concerne il parco di Wakanda, sempre in Wisconsin.

Un portavoce di Hotelscan ha dichiarato al tabloid britannico:

L’aver constatato, in concomitanza al lancio di Black Panther, un tale incremento nel numero di visite della pagina del Wakanda Water Park ci suggerisce che le persone, fino al momento in cui arrivano sulle nostre pagine per pianificare un viaggio, non sono consapevoli del fatto che sia una nazione immaginaria. Ci piacerebbe pensare che magari siano più interessate che mai ai Parchi Acquatici, ma crediamo che l’uscita del film Marvel abbia qualcosa a che fare con tutto ciò!

Hotelscan ha elencato anche altre popolari location “inventate” dal cinema e dalla TV particolarmente ricercate come destinazioni per viaggi e vacanze: Hawkins, Indiana (Stranger Things), Riverdale (Riverdale), San Junipero (Black Mirror) e Fortitude (Fortitude).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

