tempo di lettura 2'

Pochi minuti fa è uscito il trailer finale di, e in occasione di questo grande lancio la Disney ha aperto ufficialmente le prevendite dei biglietti del film dei Marvel Studios in uscita il 25 aprile in tutti i cinema italiani.

Noi di BadTaste.it, però, parteciperemo a una grande anteprima di mezzanotte che si terrà nella gigantesca Sala Energia di Arcadia Cinema (Melzo, MI), con cui come sapete abbiamo una media partnership.

L’ingresso in sala sarà alle 23:45 del 24 aprile, e lo spettacolo avrà inizio alle 00:01 – saremo i primi in Italia a vedere l’attesissimo blockbuster dei Fratelli Russo. Per l’occasione saranno presenti cosplayer e non mancheranno le sorprese, come sempre poi realizzeremo una video reaction con gli spettatori alla fine del film.

La proiezione sarà in 2D Atmos con proiezione Laser, il film sarà poi disponibile anche in 3D Atmos e in lingua originale.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.