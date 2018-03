Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistato da Collider,ha avuto modo di parlare della scrittura e dei lavori di, il suo ultimo lavoro, disponibile su Netflix.

Circa la redazione dello script, il regista ha rivelato:

Ho scritto la storia con Mike Johnson quasi 16 anni fa. All’inizio avevo preso come una sfida la possibilità di avere un protagonista che non parlasse. Avevo appena scritto un altro film, che era un di stampo drama e che era ambientato in un’aula di tribunale – e che quindi era letteralmente pieno di parole. Mi aveva stupito quanto fosse “poco cinematografico”, dunque volevo provare a ribaltare il tutto scrivendo qualcosa che non facesse perno sui dialoghi. Ad ogni modo, più ci lavoravo meno avevo la certezza di voler fare un film su un tizio che non parla mai, quindi ho poi messo in piedi sia l’indagine di Leo che le vicende di altre due personaggi – Cactus and Duck – che hanno invece molto da dire l’uno all’altro!