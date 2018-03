tempo di lettura 1'

Saràa dirigere, produrre e interpretare, commedia che debutterà su Netflix. Fanno parte del cast, a oggi,ed. È prevista anche una partecipazione speciale di

La vicenda è incentrata su un gruppo di amiche che si concede un weekend fuori porta per festeggiare un cinquantesimo compleanno. Lo script è firmato da Emily Spivey – anche parte del cast – che ha già collaborato con Poehler in Parks and Recreation e nei lavori del Saturday Night Live.



It’s happening—Amy Poehler’s directorial debut, Wine Country, is coming soon to Netflix! Starring Amy Poehler, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Maya Rudolph, Emily Spivey and featuring Tina Fey. Get excited. Get real excited. pic.twitter.com/kZedPmzeVC — Netflix US (@netflix) 20 marzo 2018

