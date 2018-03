tempo di lettura 1'

Il Sito Ufficiale dei Monty Python ha comunicato una notizia estremamente interessante per tutti i fan e le fan del leggendario gruppo comico formato da

A partire dal 15 aprile le produzioni cinematografiche e televisive del collettivo approderanno su Netflix.

• Monty Python & Il Sacro Graal

• Monty Python Brian di Nazareth

• Monty Python’s Flying Circus

• Monty Python’s Fliegender Zirkus

• Monty Python’s Personal Best

• Monty Python Best Bits (mostly)

• Monty Python Live (mostly): One Down, Five to Go

• Monty Python Conquers America

• The Meaning of Monty Python

• Monty Python: Il Senso della Vita

In aggiunta a questi titoli ci sarà anche “Eric Idle’s What About Dick?”. Sul sito dei Python viene specificato che la data di debutto segnalata esclude gli Stati Uniti – dove gli show e i film saranno disponibili più avanti nel corso dell’anno – e che i titoli non saranno disponibili tutti contemporaneamente in tutti i territori in cui Netflix è attivo.

Vi ricordiamo che, nel 2014, abbiamo partecipato alla prima di di Monty Python Live (mostly), la reunion del gruppo comico britannico tenutasi alla o2 Arena di Londra.

A seguire trovate la videorecensione a cura del sottoscritto e di Francesco Alò e un breve video pieno di spam.