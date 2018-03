tempo di lettura 1'

Era il 2013 quandodisse ai microfoni di BadTaste.it che avrebbe diretto il sequel di Lsubito dopo la fine della trilogia dello Hobbit.

A più di 4 anni da quell’incontro (durante i quali notizie sul sequel sono state molto rare), Steven Spielberg conferma che la lavorazione non è entrata in sospeso e che Peter Jackson è ancora coinvolto nel progetto. Il regista lo ha rivelato a Premiere durante la promozione di Ready Player One.

Queste le sue parole:

Peter Jackson deve girare la seconda parte. Se tutto filerà liscio molto presto inizierà a lavorare allo script. Visto che per l’animazione del film ci vorranno due anni, fossi in voi non mi aspetterei di vederlo prima di altri tre anni. Ma Peter lo farà: Tintin non è morto!

Spielberg, come noto, tornerà a vestire i panni di produttore esecutivo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!