In attesa dell’uscita nei cinema italiani, prevista per il 5 aprile, BadTaste.it e 20th Century Fox hanno organizzato a Milano e Roma una proiezione in anteprima gratuita di, il film scritto e diretto dacon protagonista Emily Blunt che è stato acclamato dalla critica ( al momento 100% su RottenTomatoes ).

La storia segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata in una fattoria nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca non appena sente qualsiasi rumore. L’altroieri vi abbiamo proposto alcune inquietanti clip che mostrano il particolare taglio del film, tutto incentrato sul silenzio.

Sono disponibili gli ultimi posti per quest’anteprima gratuita, che si terrà domani martedì 27 marzo a ROMA (presso il Cinema Adriano – Sala 3) e a MILANO (presso il cinema Anteo CityLife all’interno del centro commerciale CityLife Shopping District – sala Maestoso) alle ore 18.30. Noi di BadTaste.it introdurremo entrambe le proiezioni, a Milano realizzeremo anche un video con le vostre reazioni alla fine del film!

Partecipare è semplicissimo:

Clicca sul link sottostante

Inserisci la tua e-mail e il numero di posti che vuoi prenotare

Apri la tua casella e-mail e clicca sul link che riceverai

A questo punto potrai scaricare il tuo invito. Portalo con te (stampato o su cellualare)

Presentati nel cinema alle ore 18:00 del 27 marzo: la proiezione inizierà alle 18.30

Una raccomandazione: prenotatevi solo se siete sicuri di venire, per non togliere posti a chi può realmente partecipare!