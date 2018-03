tempo di lettura 2'

Lo scorso 22 marzo, la 20Th Century Fox ha diffuso online il nuovo trailer di, il sequel del cinecomic con Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone.

Nel cast troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà il 18 maggio nelle sale americane e il 16 maggio in quelle italiane.

Nel filmato, il celeberrimo antieroe annuncia la creazione della X-Force con il gesto che potete vedere qua sotto:

Gal Gadot, l’interprete di Wonder Woman, ha colto l’occasione per “accusare di furto di posa” Ryan Reynolds via Twitter – chiaramente in maniera scherzosa. L’attore canadese ha ribattuto affermando che “l’imitazione è la forma più sincera di furto”.

Imitation is the sincerest form of larceny. https://t.co/vJQcXxbfs9 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 24 marzo 2018

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

