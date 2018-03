tempo di lettura 1'

È Variety a scrivere che(Il Trono di Spade, Narcos, Kingsman – Il Cerchio d’Oro) si è unito al cast di, il film di Patty Jenkins con Gal Gadot e Kristen Wiig.

Non si conoscono ancora i dettagli della sua parte (probabilmente per mantenere il più segreta possibile la trama del lungometraggio), ma solo che si tratterà di un ruolo di primo piano.

Come noto, la già citata Kristen Wiig interpreterà Cheetah nel sequel di Wonder Woman, cinecomic DC ancora una volta diretto da Patty Jenkins che entrerà in produzione in tarda primavera/inizio estate.

Curiosità: Pedro Pascal era nel cast del pilota del Wonder Woman televisivo interpretato da Adrianne Palicki e mai entrato in produzione.