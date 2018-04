Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Avevo letto il libro di Michael Crichton. Ian Malcolm, wow! Intelligente, divertente, un personaggio interessante. Spielberg fu sempre cordialissimo, ma mi rivelò: “Sai, c’è la possibilità che quella parte venga rimossa dallo script”. E mi disse anche “Sai, in realtà c’è anche la possibilità che il tuo ruolo venga in qualche modo fatto confluire in quello che sarà il personaggio di Alan Grant“. […] A quel punto ho iniziato a fare di tutto per “tifare” per la mia inclusione!