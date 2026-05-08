Jurassic World Rebirth, arriva l'atteso sequel del film con Scarlett Johansson: cosa sappiamo al momento

Pubblicazione: 08 maggio alle 14:00

Universal Pictures ha deciso: il sequel di Jurassic World Rebirth si farà. La conferma arriva da Deadline, che ha riportato per primo la notizia: il seguito del settimo capitolo della saga di Jurassic Park è già in sviluppo, con il cast e la troupe del film originale pronti a riunirsi. Non è una sorpresa, ma è comunque una notizia ufficiale attesa da mesi: da quando Jurassic World Rebirth ha chiuso la sua corsa al botteghino mondiale con 869,1 milioni di dollari nel 2025, le voci su un seguito erano diventate sempre più insistenti. Ora hanno una conferma.

Chi torna e cosa sappiamo del cast

Il film del 2025, diretto dae scritto da, aveva rappresentato un cambio netto rispetto alla trilogia precedente con: nuovo cast, nuova ambientazione e una protagonista inedita per il franchise,, interpretata da. La risposta del pubblico era stata positiva, con untra gli spettatori su Rotten Tomatoes, mentre la critica era rimasta più divisa attestandosi al. I numeri al botteghino avevano parlato chiaro: con un budget tra i, il film aveva generato centinaia di milioni di profitto netto, rendendo il sequel una logica conseguenza economica.

Stando alle indiscrezioni già circolate nei mesi precedenti la conferma ufficiale, Universal Pictures intende riunire l'intera squadra di Rebirth. Gareth Edwards è in trattativa avanzata per tornare alla regia, secondo quanto riportato dal newsletter TheInsneider di Jeff Sneider già nel novembre 2025. Scarlett Johansson era stata indicata come prima scelta per il ritorno nel ruolo di Zora Bennett, e ora la conferma del sequel rende quella trattativa concreta. Mahershala Ali, nei panni di Duncan Kincaid, e Jonathan Bailey come Dr. Henry Loomis sono anch'essi tra i nomi indicati per tornare. Il sito Film Base aveva anticipato che la produzione del quinto capitolo avrebbe potuto iniziare nel marzo 2026 nel Regno Unito, dove una parte significativa di Rebirth era già stata girata.

Il regista Gareth Edwards sul set di Jurassic World Rebirth, in trattativa per tornare alla regia del sequel. © Production studio and/or distributor (MoviestillDB)

La trama di Rebirth e i fili aperti per il sequel

Jurassic World Rebirth si svolgeva cinque anni dopo gli eventi di Dominion, in un mondo in cui i dinosauri de-estinti sopravvivono principalmente nelle regioni equatoriali, gli unici ambienti con il clima adatto. Zora Bennett è un'operatrice di operazioni clandestine ingaggiata dalla compagnia farmaceutica ParkerGenix per guidare una spedizione su Île Saint-Hubert, un'isola abbandonata dell'InGen che ospita tre specie di dinosauri gigantesche il cui materiale genetico potrebbe essere la base per un trattamento contro le malattie cardiache. Durante la missione, la squadra si trova anche a soccorrere una famiglia naufragata sull'isola e scopre che le strutture abbandonate nascondono esperimenti mutanti lasciati a proliferare.

Il contesto: Johansson nel 2025 e il 2026 ancora più pieno

Il finale lasciava Zora e Henry in una posizione interessante: avevano consegnato i campioni genetici rendendoli, accessibili a chiunque volesse usarli per sviluppare medicine. Una scelta che apre naturalmente la strada al secondo capitolo: se il DNA è liberamente disponibile, chi garantisce che venga usato per scopi terapeutici? La possibilità che qualcuno sfrutti quel materiale in modo distorto è la premessa più ovvia su cui costruire la storia successiva.

L'annuncio del sequel arriva in un momento di grande intensità per Scarlett Johansson. Nel 2025 aveva avuto tre uscite significative: Jurassic World Rebirth, il film di Wes Anderson The Phoenician Scheme e il suo debutto alla regia con Eleanor the Great, presentato al Festival di Cannes prima del debutto in sala. Nel 2026 il calendario si fa ancora più denso: è atteso il lavoro con Mike Flanagan su un reboot di The Exorcist per Universal, e Deadline ha confermato che è stata ingaggiata da A24 per Scapegoat, il nuovo film scritto e diretto da Ari Aster, il regista di Hereditary e Midsommar. Johansson era la prima scelta di Aster per il progetto, e il team si è adattato alla sua agenda intensa per includere la sua partecipazione. Il sequel di Jurassic World si aggiungerà a questa lista, probabilmente con inizio produzione nell'autunno 2026 o nel 2027.

Dove vedere Jurassic World Rebirth in Italia

Jurassic World Rebirth è attualmente disponibile in streaming su Netflix in Italia, dopo il periodo di esclusiva su Peacock negli Stati Uniti. Chi non l'ha ancora visto ha ora un motivo in più per recuperarlo prima che il sequel inizi a prendere forma. In Italia il film ha incassato cifre significative durante la sua corsa in sala nell'estate 2025, classificandosi tra i titoli di punta della stagione estiva.