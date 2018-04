tempo di lettura 1'

A fronte di un budget di circa 10 milioni di dollari,(in Italia) si è rivelato un grande successo per lacon 102 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Non sorprende che lo studio abbia deciso di procedere con il nono capitolo del franchise, come riportato da Bloody Disgusting

Stando al sito, un nuovo film della serie horror è “in sviluppo attivo”. Non è chiaro se si tratterà di un sequel degli eventi di Legacy o di Saw 3D – Il capitolo finale, ma quel che è certo è che sarà scritto dagli stessi sceneggiatori Pete Goldfinger e Josh Stolberg.

I registi di Saw Legacy Michael e Peter Spierig questa volta non saranno coinvolti.