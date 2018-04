tempo di lettura 1'

In attesa di scoprire separteciperà o meno al film in solitario dedicato al vigilante mascherato,ha aggiornato sulla lavorazione dicon un fugace commento su twitter.

“Sono certo che le persone ti chiedono continuamente di The Batman, chi ci sarà, quale sarà la storia” gli ha scritto un fan. “Ma scommetto che nessuno ti chiede COME sta andando con The Batman. Perciò, come va con The Batman?”

“Davvero, davvero bene, grazie! Non potrei essere più emozionato” ha commentato il regista.

A inizio marzo il filmmaker si è trovato costretto a smentire, sempre su Twitter, l’ennesima voce di corridio che lo vedeva in procinto di abbandonare la regia del cinecomic. Pare, comunque, che la produzione non partirà prima del 2019, perciò il film per il momento è piuttosto lontano.