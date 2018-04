tempo di lettura 2'

Dalla scomparsa di, sono state molte le speculazioni sul futuro del personaggio del Generale Leia nella saga di. Leia, com’è ormai noto, sopravvive agli eventi dima il nono Episodio della saga non potrà chiaramente avvalersi del contributo di Fisher, morta nel dicembre del 2016. Fino a oggi, le ipotesi sono state molte: da quelle di un recasting a un possibile inserimento del personaggio grazie a un uso massiccio di CGI e motion capture.

Sulla questione è di recente intervenuto anche Mark Hamill, che ha dichiarato:

Innanzitutto, non ho idea di quali fossero i piani per il personaggio di Leia. Han Solo ha avuto un forte peso in Episodio VII e Luke ha avuto un ruolo determinante in Episodio VIII. Quindi tutti ci aspettavamo che Leia avrebbe avuto un ruolo di primo piano in Episodio IX, specialmente in relazione alle dinamiche con suo figlio, Kylo Ren. Credo che sarebbe comunque dura sostituire Carrie Fisher perché la sua figura è indelebilmente legata a quel personaggio. [Alla Lucasfilm] hanno già messo in piedi una performance “digitale” per inserire Peter Cushing [in Rogue One: A Star Wars Story], quindi in teoria [inserire Leia in Episodio IX] non sarebbe un problema insormontabile. So comunque che lo script è stato in fase di sviluppo e che quando abbiamo perso Carrie [gli sceneggiatori] hanno rimescolato le carte in tavola. Per quanto mi riguarda, [Carrie Fisher] è comunque insostituibile.