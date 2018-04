tempo di lettura 1'

In occasione di una conferenza risalente a febbraio (di cui è ora disponibile una trascrizione ),, amministratore delegato di IMAX Entertainment e vicepresidente della Imax Corp, ha parlato delle prossime novità cinematografiche della compagnia.

Dopo Avengers: Infinity War (interamente girato nel formato premium), in IMAX nel corso di quest’anno saranno proposte due pellicole di grande importanza: Venom e First Man, il nuovo di Damien Chazelle, entrambi in uscita il prossimo ottobre.

L’anno prossimo, come spiegato da Foster, toccherà al Re Leone di Jon Favreau, con circa 30 minuti di sequenze, e a Wonder Woman 2, che Patty Jenkins inizierà a girare a breve usando, per alcune scene, delle cineprese IMAX 70mm.

Tra gli altri film in uscita, inoltre, menzioniamo anche The Nun, Shazam, IT 2, Frozen 2, Artemis Fowl e nel 2020 Godzilla vs. Kong.

Ricordiamo che in Italia le sale IMAX ad oggi funzionanti sono 4: l’UCI Cinemas di Pioltello, il Multiplex Skyline di Sesto San Giovanni, l’Happy MaxiCinema di Afragola e l’UCI Cinemas del centro commerciale Oriocenter a Orio al Serio. La sala di Riccione presso il parco tematico Oltremare è stata chiusa pochi anni fa: era l’unica sala in grado di proiettare la pellicola IMAX 70mm.