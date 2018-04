Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Manca pochissimo: dopodomani inizierà l’edizione 2018 del Lucca Film Festival ed Europa Cinema, di cui BadTaste.it è media partner ufficiale e i cui appuntamenti seguiremo nel dettaglio. Oggi è stato annunciato il programma definitivo, che vedrà come sempre la partecipazione di grandi ospiti italiani e internazionali. Lo riportiamo in calce!

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Lucca, 6 aprile – Stephen Frears, Martin Freeman, Rupert Everett, Anton Corbijn, Bertrand Bonello, Sabina Guzzanti e Laura Morante saranno fra i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018, la manifestazione cinematografica che dall’8 al 15 aprile si terrà nelle città di Lucca e Viareggio. Ad arricchire questo red carpet stellare gli omaggi, le proiezioni, i premi e gli incontri con il pubblico che il Festival ha voluto dedicare a ciascuna delle star presenti. Torna inoltre per il terzo anno consecutivo il Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, a cui si affiancheranno le Anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di cortometraggi. Il festival si svolgerà in vari luoghi della città tra cui, a Lucca, nei cinema Astra e Centrale, al Teatro del Giglio, al Palazzo Ducale e alla Fondazione Ragghianti.

“Rendere al territorio un contributo in forma di cultura – ha spiegato Giambattista Chiarelli di Banca Pictet – è uno dei nostri obiettivi principali. Abbiamo investito nel film festival in una città come Lucca dove le iniziative culturali diventano di ampio respiro internazionale. Una manifestazione per il pubblico lucchese, per i turisti internazionali ma anche per i vicini di casa che volessero passare un week end in questa splendida città toscana tra arte e cinema”.

“Il cinema è entrato come protagonista nella vita cittadina di Lucca e nella nostra società – ha detto Paolo Tacchi di Banca Generali Private Banking – grazie al film festival che ci porta in un mondo internazionale di star e di film imperdibili. Credere in una manifestazione di questo tipo vuol dire credere anche in un territorio e rendere ai cittadini e ai turisti un cartellone di divertimento e cultura cinematografica”.

Sabina Guzzanti e le anteprime di Billions e Isle of Dog (8 aprile, primo giorno)

Domenica 8 aprile, al Teatro del Giglio, alle 16, Sabina Guzzanti sarà la prima ospite del festival che terrà una conversazione su cinema e satira introdotta dalla giornalista Silvia Bizio.

La prima giornata, prosegue, al Cinema Astra, con l’anteprima italiana dei primi due episodi della terza stagione di Billions, in onda in esclusiva su Sky Atlantic da venerdì 13 aprile. La proiezione dell’anteprima della serie tv si inserisce in una collaborazione con Sky Atlantic media partner dell’edizione 2018 del Lucca Film Festival & Europa Cinema e offrirà sulla rassegna un’informazione puntuale attraverso il magazine Cinepop e Sky TG24. Il programma della prima giornata presenta, inoltre, alle 18.30, l’anteprima italiana di Storie di Altromare di Lorenzo Garzella, un film-ritratto che si propone di portare lo spettatore all’interno dell’universo visivo, visionario e umano dell’artista Antonio Possenti (1933-2016). Alle 20.30 si terrà l’anteprima italiana del film Isle of Dogs di Wes Anderson, USA (2018), ultima fatica del regista di culto Wes Anderson (distribuito dalla 20th Century Fox prossimamente in Italia). Il nuovo film di animazione vedrà come protagonisti un gruppo di cani messi in quarantena su un’isola-discarica, in cui capiterà anche un giovane avventuriero. Il film sarà presentato dal critico cinematografico Francesco Alò di Bad Taste.it