Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter Sue Kroll, ex marketing chief della Warner Bros., si occuperà di portare sul grande schermo l’adattamento di, fumetto firmato da Mark Millar grazie alla nuova società di produzione fondata dalla Kroll, ovvero la Kroll & Co. Entertainment.

L’adattamento dell’opera di Millar è in cantiere ormai da anni. Il progetto è passato dalle mani dello scomparso Tony Scott a quelle di Joe Carnahan, che ha anche curato l’ultima stesura dello script insieme al fratello Matthew. Non sappiamo ancora se il regista e sceneggiatore sia ancora a bordo del progetto.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulla questione.

Pubblicato dalla Icon Comics, Nemesis è stato scritto da Millar e illustrato da Steven McNiven. Nel fumetto, Matt Anderson è un genio miliardario esperto in tecniche di combattimento, che decide di vendicare la morte dei suoi genitori, dei celebri “villain”. Ecco quindi che McNiven diventa un invincibile supercattivo, e viaggia in giro per il mondo eliminando membri eccellenti delle forze dell’ordine. Tornerà a Washington per lanciare una campagna di terrore contro Blake Morrow, il capo della polizia che catturò i vigilanti mascherati genitori di Anderson.