Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, creatore die al lavoro su un nuovo adattamento cinematografico del fumetto, ha avuto modo di far visita a. I due hanno avuto modo di passare un’ora insieme, chiacchierando cordialmente, scambiandosi spunti e condividendo aneddoti.

Come scritto da McFarlane:

Per 60 minuti, abbiamo parlato della sua crescita a New York, del suo amore per i fumetti, per l’amore ancora più grande che aveva per la sua compianta moglie. Mi ha confidato che invecchiare gli ha fatto abbastanza schifo, ma mi ha anche detto “Che ci vuoi fare?”. Mi ha raccontato di quanto gli manchi sua moglie, e anche che ogni giorno due anatre si intrufolano nella sua piscina e vengono a bussare con il becco alla sua finestra alla ricerca di un po’ di cibo (che sua moglie dava loro ogni volta). Abbiamo parlato di baseball e di film, mi ha anche chiesto come mi trovo a vivere vicino al deserto in Arizona. Essenzialmente è stata una piacevole chiacchierata mescolata a tante storie divertenti. Poco prima che me ne andassi, Stan mi ha preso la mano e mi ha detto “Todd, grazie per essere passato, la tua visita è stata più salutare di tante medicine”. Quindi, che dire di questi 60 minuti? Direi che ho incontrato un caro amico di 95 anni.