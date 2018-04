tempo di lettura 2'

Secondo quanto riportato da Deadline,sarà il capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel per il quale verranno stanziate più risorse in termini di marketing. A oggi, si contano spese previste per la campagna promozionale che superano i 150 milioni di dollari.

Tra i brand coinvolti troviamo marchi come Coca-Cola, Quicken Loans, Infiniti, Ziploc, Go-Gurt, Yoplait, Synchrony Bank, American Airlines, Stand Up to Cancer, Duracell, Unilever, Quaker, Chevron e Samsung. Secondo alcune indiscrezioni, la sola partnership con la Coca-Cola sarebbe valutata circa 40 milioni di dollari.

Segnaliamo inoltre che, nelle ultime ore, le proiezioni di incasso per il fine settimana di debutto sono state riviste al rialzo. Per il nuovo Avengers è stato spesso previsto un esordio superiore ai 200 milioni. Secondo ProBoxOffice, il film dei fratelli Russo potrebbe tuttavia raccogliere in apertura una colossale cifra compresa tra i 230 e i 240 milioni di dollari.

Il film, ricordiamo, arriverà nelle nostre sale il 25 aprile.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonti: Deadline, ProBoxOffice (via CBM)