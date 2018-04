tempo di lettura 1'

Dopo l’addio didue mesi fa (“Non ho una storia”, ammise), il film diriparte da zero con una nuova sceneggiatrice.

THR segnala infatti che la DC Films sta lavorando a una nuova versione del film affidando lo script a Christina Hodson, sceneggiatrice dello spinoff di Transformers intitolato Bumblebee ma anche del remake del Fuggitivo in sviluppo presso la Warner e del thriller del 2017 Unforgettable. Non solo: due anni fa era stata ingaggiata per scrivere Birds of Prey, uno spin-off di Suicide Squad incentrato su Harley Quinn.

Mentre si attende di scoprire chi lo dirigerà, Batgirl non ha ancora una data di uscita. Il film, incentrato sull’eroina DC il cui alter ego Barbara Gordon è la figlia del commissario della polizia di Gotham James Gordon, andrà ad affiancare gli altri titoli DC Films in arrivo come Wonder Woman 2 e The Flash.

Vi terremo aggiornati!