Negli anni, com’è noto, il personaggio di Joker è stato interpretato sul grande schermo da vari attori di prim’ordine come

Nicolas Cage, in una delle sue ultime interviste, ha dichiarato che interpreterebbe più che volentieri una delle più note nemesi di Batman. L’attore ha difatti affermato che, per quanto una sua incursione nel mondo dei cinefumetti non sia all’ordine del giorno, ricoprirebbe volentieri sia il ruolo del clown del crimine di Gotham sia quello di un qualsiasi villain in un film della Marvel.

Come affermato da Cage:

Direi che i giorni nei quali ho avuto a che fare con i fumetti sono… [finiti], oggi sono impegnato in cose diverse. Tuttavia, ho sempre pensato di poter eventualmente essere un ottimo Joker, oppure un ottimo villain in un film della Marvel, ad esempio il Dottor Destino. In quel caso dovrei indossare un maschera, ma penso che la storia del Dottor Destino possa essere molto interessante. Ora come ora, se dovessi tornare all’interno del format [dei cinefumetti], penso proprio che mi ritroverei a interpretare un villain!

