Buongiorno! Leggo sull’Ansa di un’ipotesi di partecipazione a Cannes del mio nuovo film “Il Primo Re”, ma devo purtroppo specificare che non è stato nemmeno possibile far vedere loro una copia lavoro, dato che siamo nel pieno della postproduzione, e ci vorranno ancora diversi mesi.

C’è un enorme lavoro di suono e di visual da fare, stiamo sperimentando e ci stiamo divertendo come pazzi, ma ci vorrà un po’ di pazienza… in Italia c’è l’abitudine un po’ folle di postprodurre i film in poche settimane, ma questo lavoro, esattamente come Veloce come il Vento, ha bisogno di mooooooolto più tempo e delle tante persone che stanno dando il massimo per costruire tutto il mondo nel quale spero di invitarvi presto.