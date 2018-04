Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistata da Variety,ha avuto modo di parlare de, diretto da(Chicago, Into The Woods), che la vede protagonista nel ruolo che fu dinel leggendario film di Robert Stevenson.

L’attrice, co-protagonista di A Quiet Place, ha parlato sia del processo creativo messo in atto dal regista che del suo approccio “libero da condizionamenti” a un personaggio celebre e iconico.

Come raccontato da Blunt:

Rob Marshall mi ha chiamato un paio di anni fa e mi ha sottoposto la sua idea. Lo script non era ancora stato redatto e non avevano scritto le canzoni, stavano semplicemente mettendo insieme una storia. Mi ha spiegato che il film avrebbe avuto molto a che fare con il mondo narrato nei libri. Sarebbe stato ambientato negli anni 30 durante la grande depressione, periodo nel quale P.L. Travers ha scritto i volumi. L’idea era proprio quella di mostrare dei tempi più “oscuri”, nei quali [Mary Poppins] potesse riapparire dal cielo. […] Ciò che Rob [Marshall] ha fatto per me è qualcosa di straordinario. Mi ha concesso di plasmare la mia versione del personaggio, e per tutta la durata dei lavori non ho mai guardato il film originale. Ho conservato in testa la memoria del film dei tempi nei quali sono stata piccola, non volevo che la versione straordinaria di Julie Andrews potesse condizionarmi. Ho semplicemente letto i libri. Ed è da qui è partita la mia versione di Mary Poppins.