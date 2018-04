tempo di lettura 2'

A pochi mesi di distanza dalle tumultuose vicende de, una nuova avventura di Star Wars ci attende al cinema: stavolta si torna nel filone delle storie autoconclusive inaugurato da Rogue One e si fa luce sulle origini di uno dei personaggi più amati della saga, Han Solo. Il full trailer di Solo: A Star Wars Story, diffuso il 9 aprile , ci propone un’entusiasmante e turbolenta cavalcata nei bassifondi della galassia assieme a molti personaggi conosciuti e altri tutti da scoprire, e non potevamo esimerci dall’analizzare scena per scena quanto il film di Ron Howard ha da offrirci. Allacciatevi le cinture, salite a bordo del Millennium Falcon e seguiteci nell’esplorazione delle scene anticipate dal trailer!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.