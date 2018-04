tempo di lettura 2'

Per quantonon sia stato un successo al botteghino, il film dista registrando un’ottima performance nelle vendite in home video.

Dopo un incasso di appena 92 milioni di dollari in USA e un risultato globale di 259 milioni – che ha generato una perdita netta in termini finanziari – il sequel del film di Ridley Scott ha tuttavia raccolto la ragguardevole cifra di oltre 21 milioni di dollari in termini di vendite di DVD e Blu-ray.

Il film di Villeneuve risulta, a oggi, il terzo incasso del 2018 in termini di vendite di DVD (dopo Wonder e Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween) nonché il secondo incasso in termini di vendite di Blu-ray (dopo IT di Andy Muschietti).

Qui maggiori informazioni sui contenuti delle edizioni in Blu-ray, 4K Ultra HD e DVD del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che è produttore esecutivo del film. Roger Deakins, vincitore del premio Oscar, è il direttore della fotografia.

Fonte: IW