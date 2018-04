tempo di lettura 1'

Dopo poco più di un mese si sono concluse le riprese principali di, sequel di La Casa del Diavolo di

Ad annunciarlo è stata la star del film Bill Moseley su Facebook: “Esausto ma felice, capolavoro di Rob Zombie, 3 From Hell” ha dichiarato l’attore, “La scorsa notte è stata fantastica, abbiamo girato tutte le scene di cui avevamo bisogno prima di partire per il Veluzat Motion Ranch nella cara Santa Clarita, ed ora i camion sono pieni di roba e in viaggio, gli attori si sono cambiati e struccati pronti per affrontare nuove avventure [..].

Non è ancora chiaro quando il film sarà distribuito. Alcune indiscrezioni parlano della fine di quest’anno o dell’inizio del 2019.

