è al momento impegnato nella promozione di. In una recente intervista concessa a Yahoo, la star ha tuttavia rivelato di sperare in un inizio anticipato della produzione del film su. Come specificato da Johnson, se tutto dovesse “incastrarsi a dovere” (tra la fine della fase di pre-produzione del film e gli impegni dell’agenda pienissima dell’attore), le riprese potrebbero iniziare nel corso del 2019.

Come dichiarato da Johnson:

Lo script c’è, è fantastico, ci siamo lavorando Ci piace l’idea, se le cose vanno nel verso giusto anticiperemo un po’ i tempi. [Il film] potrebbe entrare in produzione anche nel 2019. È una sfida, perché la Marvel sta facendo un lavoro magnifico con l’UCM e la DC un ottimo lavoro nel cercare il tono e l’approccio adatto per ognuno dei suoi film – come avvenuto per Wonder Woman. Non vedo l’ora di vedere Aquaman di James Wan! Quindi Black Adam è un’opportunità enorme per noi, è un’occasione per azzeccare l’approccio e il tono giusto, per fare si che il personaggio sia tosto e assicurarci che la sua mitologia sia esplorata a dovere.